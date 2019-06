Harddrug crystal meth steeds vaker in Nederland gemaakt

De illegale harddrug crystal meth wordt steeds vaker in Nederland geproduceerd, meldt de Landelijke Eenheid van de politie na vragen van de NOS. Gebruik van de aan amfetamine (speed) verwante drug is in Nederland verhoudingsgewijs gering, maar laboratoria komen dus meer voor.

Dit weekend ontmantelde de politie een methlaboratorium in een appartement in het centrum van Den Haag. Eerder was er een inval op een drugsboot in het Brabantse Moerdijk en een lab in Wateringen, waar voor 80 miljoen euro van de drug werd gevonden. In totaal zijn er dit jaar vier methlabs opgerold. Vorig jaar zeven, terwijl het vijf jaar geleden nog helemaal niet voorkwam. Bij twee zaken waren Mexicanen betrokken. Een aantal van hen moet vandaag voorkomen in een pro-formazitting.

Breaking Bad

Crystal meth (officieel: methamfetamine) is simpel gezegd heel zware speed. Het is een oppeppend middel dat de gebruiker tot wel twaalf uur wakker houdt bij slikken en tot wel een etmaal als het wordt gerookt. Het is zeer verslavend, put het lichaam fysiek en geestelijk uit en kan blijvende hersenschade veroorzaken.