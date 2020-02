Oeuvreprijs Edisons voor Willeke Alberti, ook veel hiphop in de prijzen

Zanger Duncan Laurence was genomineerd voor drie Edisons, maar wist er slechts één te verzilveren. Met Arcade won hij het Eurovisie Songfestival, en volgens de jury is dit ook het beste liedje van het afgelopen jaar: "een uiterst smaakvolle en integere song van een voor het grotere publiek nog tamelijk onbekende artiest."

Kensington, Maan en andere winnaars

Kensington won in de categorie 'Rock', met het album Time. Dat biedt volgens de jury "een grotere muzikale variatie" dan de band eerder liet zien, "de gepatenteerde stadionsound wordt regelmatig verlaten voor een meer organische aanpak." Armin van Buuren won met Balance de dance-Edison, Maan werd met haar singles in 2019 verkozen tot beste pop-artiest.

In de categorie 'Hollands' wonnen de Toppers voor hun album Toppers in Concert 2019, met meer dan voorheen "aandacht voor actuele muziek en stromingen. Het evenement wordt daardoor ook door steeds meer jongeren bezocht." In de categorie 'Nederlandstalig' wonnen Suzan & Freek met hun album Gedeeld door Ons.

Het beste album van 2019 was Gravel & Dust van zangeres Ilse DeLange, "haar meest pure en oprechte album" volgens de Edison-jury. "Bij het luisteren hoor je dat dit is wat Ilse DeLange moet doen: countryliedjes maken. Ze ademt het genre, dit is waarmee ze op haar best is en dat is terug te horen in elke track."

De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt sinds 1960 uitgereikt. Winnaars krijgen een bronzen beeldje van Pieter d'Hont. De jury van de Edison wordt voorgezeten door Menno de Boer van Radio 538 en bestaat uit radiomakers, journalisten en andere mensen uit de muziekwereld.