Ronddobberend Nederlands cruiseschip mag toch niet aanmeren in Thailand

Het Nederlandse cruiseschip de Westerdam mag toch niet aanmeren in Thailand uit vrees voor het coronavirus. Eerder meldde eigenaar Holland America Line dat het schip wel toestemming kreeg om aan te meren nadat bekend was geworden dat niemand aan boord besmet is met het virus.

De Thaise minister van Volksgezondheid laat weten dat hij opdracht heeft gegeven om de Westerdam te weigeren. "Ik heb dit bevel gegeven. Toestemming om van boord te gaan is geweigerd", schrijft hij in een verklaring.

De Westerdam vertrok op 1 februari uit Hongkong. Het cruiseschip werd eerder geweigerd in de Filipijnen, Taiwan en Japan uit angst voor besmetting. Daarop voer het naar Thailand.

Aan boord zouden zo'n ruim 2000 opvarenden zijn, onder wie vermoedelijk 90 Nederlanders. Wat er nu met het cruiseschip gaat gebeuren, is niet bekend.

Op een ander cruiseschip is bij passagiers wel het coronavirus vastgesteld. Het gaat om 130 mensen. De Diamond Princess ligt nu al dagen voor de kust van Japan. Aan boord zijn ongeveer 3700 mensen, onder wie vijf Nederlanders. Alle mensen aan boord zitten in quarantaine.