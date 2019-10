Vader boerderijfamilie heeft tien kinderen en streefde naar harmonie in huis

Over de omstandigheden in de boerderij weten we dat ten minste een deel van de personen daar niet uit vrije wil verbleef en onder het gezag stond van de vader. Deze Van D. is gisteren aangehouden op verdenking van vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. In de boerderij is een geldbedrag gevonden, het gaat om "meer dan een paar tientjes", zegt de politie. De arrestatie heeft volgens de politie "een enorme impact" op de kinderen.

De mensen leefden negen jaar lang in één afgesloten ruimte, waar wel daglicht binnenkwam. Ze hadden een moestuin en leefden zelfvoorzienend. De afgesloten ruimte was volgens de politie vooral bedoeld om de buitenwereld buiten te houden.

Op de website van Van D. is te lezen hoe een ideaal huis er volgens hem uit zou moeten zien. Zo zijn natuurproducten beter dan "giftige" materialen en moet het huis "in harmonie zijn met de omgeving van planten, dieren". Van D. stelt ook dat een wasmachine, computer en telefoon onderdeel zijn van het huishouden en dat genoeg licht belangrijk is.

Het beeld dat een leven met de natuur voor Van D. belangrijk was, komt ook naar voren uit een ontdekking die De Volkskrant gisteren deed. Van D. blijkt in 1997 een stuk grond van 55.000 m2 bij Staphorst te hebben gekocht. Buren noemden Van D. "de bioboer" en zeggen dat hij geregeld in het bos sliep met zijn gezin. Een keer moest de politie langskomen toen er een peuter in het donker liep. Het bleek een zoontje van Van D. te zijn die hij was vergeten.