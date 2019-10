Familie wist niets van Ruinerwolds gezin: 'Hij had alle banden verbroken'

Familieleden van het gezin dat negen jaar geïsoleerd leefde in een boerderij in Ruinerwold zeggen "met ontsteltenis" het nieuws over het gezin te hebben vernomen.

Ze hadden naar eigen zeggen geen idee van het volledig teruggetrokken bestaan van de vader en zijn zes kinderen.

In een verklaring schrijven broers, zussen en een zoon van de vader van het gezin dat ze sinds de jaren 80 geen contact meer met hem hadden. "Hij heeft toen alle banden verbroken met zijn naaste familie en ons gemaand geen enkele poging in het werk te stellen zijn verblijfplaats te achterhalen", aldus de familie.

Dinsdag maakte de politie het nieuws over het gezin wereldkundig, nadat een 25-jarige zoon van de man zondagavond bij een café in het Drentse dorp hulp had gezocht. Kort daarna werden zes mensen ontdekt in een afgelegen boerderij. Behalve de vader stond niemand ingeschreven in de basisadministratie.

Vandaag bracht de afdeling Forensische Opsporing de boerderij in kaart met speciale apparatuur: