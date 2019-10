Vader (67) aangehouden in zaak Ruinerwold

Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek in Ruinerwold, meldt de politie. Het is een van de zes personen die maandag in de woning werden aangetroffen. De verdachte is een 67-jarige man, de vader van het gezin dat er woonde.

Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen.

Volgens de politie vormen de vader, de overige vijf personen en de melder samen een gezin. Ze hebben mogelijk sinds 2010 afgezonderd van de samenleving op de boerderij in Ruinerwold, in Drenthe, gewoond. Voor de zes betrokkenen is op een veilige plek opvang geregeld, zegt de politie.

De politie deed vandaag opnieuw onderzoek in het huis in Ruinerwold. Daarbij zijn alle ruimtes in de boerderij digitaal vastgelegd: