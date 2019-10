Moonsekte: 'Wij kenden Drents gezin niet en waren verrast'

In afzondering leven, leven van donaties en ieder half uur in rondjes lopen, zoals RTV Drenthe meldde, zijn volgens Koetsier geen gebruiken in de Verenigingskerk. "Wij lopen geen rondjes en trekken ons niet terug. We gaan juist naar de mensen toe, omdat we voor wereldvrede zijn."

Over Josef B. is zowel bij de Nederlandse als de Oostenrijkse Verenigingskerk niets bekend, aldus Koetsier. Een broer van verdachte Josef B. vertelde aan het Oostenrijkse dagblad Kronen Zeitung dat B. tijdens zijn diensttijd in Linz in aanraking kwam met de sekte.

Josef B. blijft voorlopig vastzitten, werd vandaag bekend. De rechter heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd vanwege de verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving.

Andere familieleden

Andere familieleden van het geïsoleerde gezin zijn nog wel lid van de Verenigingskerk. Zo beheert de broer van de vader het centrum van de beweging in Bergen aan Zee. Deze broer schrijft vanavond in een verklaring dat de vader van het gezin al in de jaren 80 het contact met hem heeft verbroken.

Het gezin dat maandag werd aangetroffen in de boerderij in Ruinerwold woonde eerder in Meppel, Zwartsluis en Hasselt. Het gaat om een vader en zijn zes kinderen tussen de 18 en 25 jaar. De moeder is overleden.

Overigens bestaat het gezin uit nog drie andere kinderen, maar die zaten niet in de boerderij. Die drie kinderen, de oudste van het gezin, zijn in 2011 gevlucht. In tegenstelling tot de berichten over de jongeren op de boerderij, zijn de drie oudsten wél naar school geweest en hebben ze banen. De NOS heeft twee van hen gevraagd om een reactie, maar zij wilden niet reageren.