Politie heeft nog veel vragen over 'Ruinerwold'

De politie zit nog met veel vragen over het afgezonderde gezin uit Ruinerwold. Zo staat nog niet vast dat het echt om een gezin gaat en of er sprake is geweest van seksueel misbruik, zei plaatsvervangend politiechef Janny Knol gisteravond in het tv-programma Pauw. Ook vandaag wordt er nog onderzoek gedaan bij de boerderij.

De 67-jarige vader is gearresteerd voor vrijheidsberoving, mishandeling en witwassen. Dat laatste heeft te maken met een groot geldbedrag dat in de boerderij is gevonden en waarvan de herkomst onduidelijk is. De man zou geen uitkering hebben gehad. Hoewel hij een hersenbloeding heeft gehad, kon hij volgens de politiechef nog wel gezag over de anderen uitoefenen.

Dat de vader gisteravond is opgepakt, heeft volgens Knol "een enorme impact" op de kinderen. Zij hebben immers negen jaar lang met elkaar in één afgesloten ruimte geleefd. In die ruimte kwam overigens wel daglicht binnen. Af en toe kwamen de gezinsleden in de tuin, maar ze verlieten nooit het terrein.

Behoedzaam

De politie gaat bij het verhoren van de jongvolwassen kinderen behoedzaam te werk, met hulp van psychologen. De kinderen moeten vragen beantwoorden die van belang zijn voor het strafrechtelijk onderzoek, maar ze zijn ook slachtoffer van de situatie. Hoewel ze nooit naar school zijn geweest en mogelijk nooit deel hebben uitgemaakt van de samenleving, spreken ze wel Nederlands.

De oudste zoon, die de zaak in een café ter sprake bracht, wordt op een andere plek opgevangen dan de rest van het gezin. Dat is gezien de situatie het beste, zei Knol, zonder details te geven. De man was actief op internet, maar pas sinds begin dit jaar.

De 58-jarige Oostenrijker die ook vastzit in de zaak, woonde niet in de boerderij. Hij was de huurder van het complex en kwam er regelmatig om spullen te brengen. Hij wist volgens Knol dat er een gezin woonde.

Moon-beweging

Het is duidelijk dat er een verband is tussen het gezin en de Moon-sekte, officieel de Moon-beweging. De vader was tot de jaren 80 lid van die beweging en is daarna zijn eigen weg gegaan, zei Wim Koetsier, de secretaris-generaal van de Moon-beweging Nederland bij Pauw.

De broer van de vader is nog steeds actief in de beweging en was volgens Koetsier zeer verbaasd toen hij over de situatie in Ruinerwold hoorde. Hij vindt het afschuwelijk, zei Koetsier. De broers zouden sinds 1987 geen contact meer hebben gehad.

Volgens Koetsier zonderen Moon-leden zich in principe niet af; ze trekken er juist op uit "om samen te werken voor wereldvrede".