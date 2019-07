Crimineel die met helikopter wilde ontsnappen moet langer in gevangenis blijven

De crimineel die met een helikopter bevrijd had moeten worden uit de gevangenis in Roermond, moet een paar jaar langer in de cel blijven.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde vandaag dat Benaouf A. zijn volledige gevangenisstraf van twaalf jaar moet uitzitten en niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.

Ontsnappen uit de gevangenis is niet strafbaar, maar kan er wel toe leiden dat een gedetineerde langer vast blijft zitten. Volgens de rechtbank was A. van te voren op de hoogte van het ontsnappingsplan. Daarmee heeft hij zijn recht op voorwaardelijke invrijheidstelling verspeeld, vindt de rechtbank.

"Hij wist wat er voor hem op het spel stond", staat in het vonnis. "Niettemin heeft hij de gok gewaagd en geprobeerd zich met hulp van criminele contacten op uiterst brutale wijze aan zijn straf te onttrekken. Dat wapens en geweld zouden worden gebruikt heeft hij voor lief genomen."

Luchtplaats

In oktober 2017 wilde een groep mannen een gehuurde helikopter kapen om daarmee naar de gevangenis in Roermond te vliegen. Het was de bedoeling om Benaouf A. daar van de luchtplaats op te pikken. Ze hadden daarvoor een Colombiaanse helikopterpiloot geregeld.

Het plan mislukte omdat de politie vooraf op de hoogte was. Een deel van de groep werd op het vliegveld in Budel opgepakt, een ander deel werd aangehouden na een achtervolging over de A2. Een van de verdachten werd doodgeschoten door de politie.

In de cel van Benaouf A. werden verschillende telefoons gevonden, waarmee hij in contact stond met de uitvoerders. Ook had hij een plattegrond getekend van de luchtplaats en die aan de groep doorgegeven.

Liquidatie

Benaouf A. zit sinds het incident in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Vorig jaar kregen verschillende betrokkenen celstraffen voor de verijdelde bevrijdingsactie.

De 35-jarige A. wordt beschouwd als een kopstuk uit de Amsterdamse onderwereld. Hij kreeg twaalf jaar voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie in Antwerpen.