Straffen in ontsnappingszaak met helikopter veel lager dan eis OM

Vier mannen hebben celstraffen van 24 tot 30 maanden gekregen voor het voorbereiden van een ontsnapping met een helikopter. De straffen zijn veel lager uitgevallen dan het Openbaar Ministerie had geëist.

Het OM had tot 9 jaar geëist tegen de verdachten. Dat de straf lager uitvalt, komt onder meer doordat er volgens de rechtbank geen sprake was van een poging tot kaping van een helikopter. De verdachten hadden het plan alleen nog maar voorbereid.

Van de vier veroordeelden kregen drie mannen dertig maanden cel en een man 24 maanden.

De vier wilden met de helikopter een man bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Het ging om de Amsterdamse crimineel Benaouf A. Hij zit een straf uit voor het aansturen van de liquidatie op de Amsterdamse-Marokkaanse crimineel Najeb Bouhbouh, in oktober 2012.

Helicentre Lelystad

Een van de verdachten probeerde vorig jaar oktober onder een valse naam een helikopter te huren bij Helicentre Lelystad. Omdat een medewerker van de organisatie argwaan kreeg, werd er contact gezocht met de politie. Die startte een onderzoek.

Agenten hebben de verdachten daarna enige tijd gevolgd. Ze luisterden onder meer gesprekken af. De recherche kwam erachter dat de groep plannen had om Benaouf A te bevrijden. Uiteindelijk greep de politie in, nog voordat de verdachten de helikopter in konden stappen.

"De politie heeft daarmee voorkomen dat een gevangene kon worden bevrijd en heeft een vermoedelijk zeer ernstige en gevaarlijke situatie voorkomen", meldt de rechtbank. De rechtbank neemt het de veroordeelden kwalijk dat zij een "levensgevaarlijk plan hebben voorbereid, met pistoolmitrailleurs en andere wapens".

Wapens en munitie

Het Openbaar Ministerie wilde dat de daders veroordeeld zouden worden voor poging tot kaping en poging tot bevrijding van een verdachte. Volgens de rechtbank kan dat alleen als al begonnen was met de uitvoering van "het strafbare feit". Maar de politie hield de mannen voor die tijd al aan, meldt 1Limburg.

Wel is bewezen dat de mannen waren begonnen met voorbereidingen voor de kaping. Ze hadden een tas met wapens en munitie in een auto klaarstaan in de buurt van de plaats waar de kaping zou zijn.

Bij vijf andere verdachten kan de rechtbank niet vaststellen dat ze wisten van de kaping. Twee van hen kregen wel celstraffen voor de wapens die bij hen werden gevonden. De rest werd vrijgesproken.