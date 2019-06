Kabinet neemt nog geen besluit over hete hangijzers rond aanleg 5G

Huawei levert relatief goedkope en goede netwerk-apparatuur, waar Nederlandse telecomproviders graag gebruik van maken. Zo maakte KPN onlangs bekend van plan te zijn deels gebruik te maken van Huawei bij de aanleg van 5G.

Tegelijkertijd ligt het Chinese bedrijf al maanden onder vuur, de vrees bestaat dat de Chinese overheid via het bedrijf netwerken in het Westen kan afluisteren of saboteren. Met name de VS is hier bang voor. Bewijs daarvoor is er niet en de fabrikant ontkent in alle toonaarden.

Internationale oplossing

Later dit jaar moet er ook duidelijkheid komen over de situatie in Burum. Daar staan afluisterschotels waarmee inlichtingendiensten AIVD en MIVD satellietverkeer onderscheppen. Het plan is om de schotels te verplaatsen naar een plek elders in Europa. Over een mogelijke bestemming wilde de staatssecretaris niks zeggen.

Er is zoveel aandacht voor het internationale afluisterstation in Burum omdat deze gebruikmaakt van de 3,5 Ghz-frequentie, die internationaal is aangemerkt als een belangrijke standaard. Van deze frequentie mag boven de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle geen gebruik worden gemaakt. Wie 5G echt goed wil laten werken, heeft deze frequentie nodig.

De staatssecretaris erkende dat op het moment dat in Duitsland 5G op die frequentie wordt aangezet dat ook in Nederland problemen zal veroorzaken: "Dat geeft aan hoe belangrijk het is om een oplossing te vinden."

De frequenties voor 5G (700 MHz, 1400, 2100 en 3,5 GHz) worden in twee stappen geveild. Begin volgend jaar komt het eerste deel onder de hamer, het gaat dan om de eerste drie 'blokken'. Het laatste blok volgt eind 2021 of begin 2022. De staatssecretaris wilde nog niks zeggen over de mogelijke opbrengst. Het gaat waarschijnlijk om miljarden euro's. In Duitsland staat de teller op 6 miljard euro. De veiling van 4G leverde in 2012 in Nederland 3,8 miljard euro op.

Minimumsnelheid

Ook is het de bedoeling dat er minimumeisen komen voor mobiele snelheden. In 2022 moet die snelheid 8 megabit per seconde zijn en vier jaar later 10 megabit per seconde. De gemiddelde snelheid moet uitkomen op 100 megabit, zo is de verwachting.

Die gemiddelde snelheid is nu 40 megabit. Dichter bij de antenne moet die snelheid weer fors hoger liggen: rond de 2 gigabit. Ook moet 98 procent van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente dekking hebben.