Afluisterpark Nederlandse veiligheidsdiensten verhuist naar buitenland

Het afluisterpark van de Nederlandse inlichtingendiensten in het Friese Burum verhuist naar het buitenland. Dit bevestigen Haagse bronnen aan de NOS.

De tientallen schotels waarmee satellietcommunicatie wordt onderschept voor de Algemene Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) staan de geplande introductie van een 5G-netwerk voor consumenten in de weg.

Voor dit snelle netwerk moet namelijk de 3,5 GHz-band worden gebruikt en met die frequentie onderscheppen de Nederlandse inlichtingendiensten nu internetverkeer en telefoongesprekken.

Robots

Het kabinet zit al langer met de kwestie in de maag. De Tweede Kamer wil dat er haast wordt gemaakt met de komst van het 5G-netwerk. Het snellere internet is nodig voor het aansturen van zelfrijdende auto's, robots en apparaten in huis en de Tweede Kamer wil niet dat Nederland op achterstand komt. Het voornemen is om in 2020 een werkend 5G-netwerk te hebben.

Dit streven botst dus alleen met het internationale afluisternetwerk van de geheime diensten AIVD en MIVD in het Friese Burum. Het is niet mogelijk om de 3,5 GHz-frequentie te delen. Dat zou over en weer allerlei storingen opleveren.

TNO deed de afgelopen maanden onderzoek naar mogelijke oplossingen. Nu het delen van de frequentieruimte te grote nadelen heeft, is verhuizing van het afluisterpark de beste optie. Het is nog onbekend wanneer het satellietgrondstation wordt verhuisd en welke buitenlandse locatie daarvoor het meeste geschikt is. De kosten zijn ook nog onbekend.

Alpen of Pyrenee├źn

Het besluit is een tegenvaller voor de geheime diensten. In een interview in NRC-Handelsblad afgelopen zaterdag uitte MIVD-chef Eichelsheim zijn zorgen over een mogelijke verhuizing. Hij sprak ook over de sterke telecomlobby.

Volgens de MIVD-directeur moet een nieuwe locatie wel in Europa zijn vanwege de dekking. Hij wil niet zeggen of de Alpen of Pyrenee├źn een geschikte locatie zouden zijn. Haagse bronnen melden wel dat een booreiland op zee niet geschikt is, omdat er daar ook verstoring kan optreden. Desgevraagd laat staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken, CDA) weten dat ze niks over het besluit om te verhuizen wil zeggen.