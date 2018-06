Tweede Kamer bezorgd om problemen uitrol 5G-netwerk

Snel internet is als elektriciteit en water uit de kraan. Dus ook Nederland moet zo snel mogelijk mee kunnen doen met het 5G-netwerk, vindt de Tweede Kamer.

Tijdens het Kamerdebat was iedereen het er over eens: Nederland kan het zich op het gebied van het 5G-netwerk geen achterstand veroorloven. De ontwikkeling is te belangrijk. Met het snellere internet kunnen op grote schaal zelfrijdende auto's, robots en apparaten in huis worden aangestuurd en grote hoeveelheden informatie worden verzonden.

Hobbels

Maar er liggen een paar hobbels op de weg die het kabinet niet zomaar kan wegpoetsen, zegt staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken.

Zo onderzoekt de Europese Commissie nog de fusie tussen T-Mobile en Tele2. Een van de belangrijke bedrijven die gaan bieden op de frequenties die 5G mogelijk maken. Als er geen bezwaren tegen de fusie zijn worden eind 2019 de 700, 1400 en 2100 MHz-banden geveild onder telecomaanbieders. Als de fusie problemen oplevert en daardoor langer duurt, wordt de veiling uitgesteld.

Internationale afluisterwerk

Een ander probleem is dat het internationale afluisterwerk van de geheime diensten AIVD en MIVD het uitrollen van het netwerk in de weg zit, omdat zij van een bepaalde frequentie gebruik maken, de 3,5 GHz. Als daar ook ruimte voor consumenten op komt, levert dat over en weer storingen op. TNO doet onderzoek naar oplossingen voor deze storingen in het grondsatellietstation in Burum, dat door de diensten wordt gebruikt. Dat is eind dit jaar klaar.

Een andere oplossing is dat het kabinet in gesprek gaat met buitenlandse regeringen om andere manieren te vinden voor het uitwisselen van gegevens.

Volgens Keijzer is er vooralsnog geen reden om aan te nemen dat Nederland gaat achterlopen in de ontwikkelingen.