Kabinet: verplaatsen afluisterschotels ‘noodzakelijk’ voor komst 5G

Er lijkt geen andere optie te zijn dan het verplaatsen van de afluisterschotels in Burum vanwege de komst van 5G. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Vorige week meldde de NOS al dat er was besloten om de schotels te verplaatsen.

Het afluisterpark in Burum, in Friesland, wordt gebruikt om satellietcommunicatie te onderscheppen voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Omdat de schotels gebruikmaken van dezelfde frequentie (de 3,5 GHz-band) als het 5G-netwerk, zou het park dat snelle netwerk voor consumenten in de weg staan.

Door het afluisteren mag er nu boven een denkbeeldige lijn tussen Amsterdam en Zwolle niet worden gewerkt met 3,5 GHz, bijvoorbeeld door telecomproviders.