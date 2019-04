Kabinet worstelt met vraagstuk 'hoe om te gaan met China?'

Het kabinet worstelt met de zogenoemde China-strategie. Onder ambtenaren is er inmiddels flinke irritatie over. De China-strategie moet een beleidsdocument worden waarin staat hoe Nederland met dat land omgaat.

Betrokkenen melden aan de NOS dat de visies van diverse ministeries nog ver uit elkaar liggen. Ook binnen het kabinet wordt er verschillend over gedacht. Er zijn acht bewindspersonen bij betrokken.

Veiligheidsrisico's

Zo willen de veiligheidsdiensten en het ministerie van Justitie en Veiligheid zo min mogelijk afhankelijk zijn van China en zij trappen daarom op de rem als het gaat om samenwerking. Dit vanwege de veiligheidsrisico's en mogelijke spionage.

Het ministerie van Economische Zaken is volgens een betrokkene "naïef" en heeft het "alleen maar over economische belangen". Het ministerie van Buitenlandse Zaken is daarnaast bang voor een te harde opstelling ten opzichte van de Chinezen en vreest dat door zo'n houding internationale problemen ontstaan.

5G

Omdat de verschillende belangen botsen, zal de China-strategie vooral gaan over handel en onderlinge verhoudingen en wat minder over veiligheid. Een afzonderlijke taskforce onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid komt vlak daarna nog eens met een advies over de invloed van China op het mobiele 5G-netwerk.

Het Chinese telecombedrijf Huawei wil dat netwerk in Nederland graag bouwen. Een aantal andere landen heeft intussen gezegd dat ze dat niet willen, waaronder de Verenigde Staten en Australië. Ook de AIVD waarschuwde deze week nog voor de aanschaf van Chinese apparatuur voor vitale infrastructuur.

Ingewikkeld

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken zegt dat het kabinet er eensgezind wil uitkomen.

Tegelijk is de kwestie door de verschillende belangen erg ingewikkeld, zegt zij tegen de NOS: