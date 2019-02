Telefoons met 5G zijn er nu, maar je hebt er nog weinig aan

De verwachting is dat de 3,5 GHz-band in heel Nederland rond 2021 beschikbaar is en vervolgens kan worden geveild. Wanneer het netwerk volledig operationeel is, dat is dan nog afwachten. Maar het zou zomaar 2022 of 2023 kunnen worden.

5G is hier is dan ook nog niet interessant voor consumenten. De algemeen gedeelde verwachting is dat we de komende jaren vooral van 4G gebruikmaken. Simpelweg om dat het goed genoeg is voor wat we willen, zoals het streamen van video's.

Sommige sectoren gaan al eerder gebruikmaken van 5G. Vandaag assisteerde een arts vanaf de beurs een collega in een ziekenhuis elders in de stad, via 5G-verbinding: