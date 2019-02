Opvouwbare smartphones: dure speeltjes die voorlopig nog geen massa bereiken

Ook is de vraag hoe we de telefoonsoort gaan gebruiken. "Ik denk dat het toestel het grootste gedeelte van de tijd opgevouwen zal zijn", zegt Jeronimo. "Op zo'n groter scherm is het niet lekker typen. Het is dus vooral om content te consumeren."

Ziet de consument er brood in?

"Ik snap heel goed dat Huawei en Samsung dit soort toestellen op de markt brengen", zegt analist Ron Smeets van Telecompaper. "Maar de grote vraag waar de fabrikanten zelf ook nog geen antwoord op hebben, is denk ik of consumenten hier ook brood in zien."

Smeets wijst erop dat het met de huidige telefoons al goed mogelijk is om op groot formaat foto's en video's te kijken. "Daar heb je geen opvouwbaar scherm voor nodig." De vraag is dus of de fabrikanten komen met wat in vakjargon een killer-feature wordt genoemd: dé reden om voor zo'n duur toestel te kiezen.

Andere pogingen

Huawei en Samsung - de twee grootste spelers op de wereldwijde smartphonemarkt - trekken weliswaar de meeste aandacht met hun telefoons, maar ze zijn niet de enigen die pogingen doen. Zo heeft LG bij zijn nieuwste telefoon (die ook over 5G beschikt) een optioneel tweede scherm gestopt. Een goedkopere oplossing voor de opvouwbare telefoon-hype. Of het werkt, is nog de vraag.

En het Chinese Xiaomi is ook druk bezig met de ontwikkeling van zijn eigen opvouwbare telefoon. Net als Huawei bevat het apparaat één groot scherm dat tot een kleiner formaat kan worden opgevouwen.

Samsung kiest voor een andere benadering: de Galaxy Fold bestaat uit twee schermen, een kleinere aan de voorkant en eenmaal opengevouwen (als een boek) een groter scherm aan de binnenkant.