Volgende ontslag rond Trump: hoogste man Secret Service vertrekt

Binnen een dag verlaat weer een hoge functionaris het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Nadat gisteren minister Kirstjen Nielsen was opgestapt, vertrekt nu de baas van de Secret Service, Randolph Alles. Voor zijn medewerkers komt het vertrek als een verrassing, melden Amerikaanse media.

Als hoogste man van deze geheime dienst was Alles verantwoordelijk voor de persoonlijke beveiliging van president Trump en diens entourage. Het Witte huis heeft bekendgemaakt dat hij op korte termijn zijn functie neerlegt. Zijn vertrek heeft volgens ingewijden te maken met botsende karakters in de top van de organisatie.

Aangedragen door John Kelly

Alles werd in 2017 de hoogste baas van de Secret Service. Daarmee werd gehoor gegeven aan een aanbeveling om een buitenstaander te benoemen die de dienst kon opschudden. Zijn onervarenheid met de geheime dienst zou voor conflicten hebben gezorgd.

De voormalig generaal was voorgedragen door Trumps voormalige chef-staf John Kelly, ook een oud-generaal, die in december het veld moest ruimen. Die laatste was ook de beschermheer van Nielsen, een voormalige medewerker van hem. Nielsen en Alles zijn de laatste twee in een inmiddels lange rij medewerkers die vertrokken.

Veiligheidsincident Mar-a-Lago

Alles' ontslag zou niets te maken hebben met het vertrek van Nielsen of een veiligheidsincident op Mar-a-Lago, Trumps buitenverblijf in Florida. Een Chinese vrouw probeerde daar anderhalve week geleden onder valse voorwendselen toegang toe te krijgen. Bij haar aanhouding had ze allerlei verdachte spullen bij zich, zoals een usb-stick met malware. De vrouw zit vast.

Het rommelt al langer binnen de Binnenlandse Veiligheid. Trump trok vorige week nog een nominatie terug van een hoge ambtenaar op het ministerie, naar eigen zeggen omdat hij een hardere koers wil varen. Trumps adviseur Stephen Miller zou ook aandringen op het vertrek van een directeur op het ministerie. Een anonieme ambtenaar heeft tegen CNN gezegd dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken neerkomen op "een bijna systematische zuivering" van de top.

Alles' opvolger is ook al bekend, dat wordt James Murray, die al een lange carrière binnen de dienst erop heeft zitten.