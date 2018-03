Trump blijft mensen ontslaan: wat is het effect?

Een aanzienlijk deel van de mensen die zijn ontslagen, waren medewerkers die het weleens met Trump oneens waren. Er lijkt dus steeds minder plaats te zijn voor andere geluiden in het Witte Huis. Maar wat is de invloed van zo'n hoge omloopsnelheid op de mensen om Trump heen? En op het beleid dat uit dat Witte Huis komt? We vroegen het aan hoogleraar leiderschap Janka Stoker, organisatiedeskundige Salem Samhoud en Amerikadeskundige Victor Vlam.

Allereerst het beleid. De snelle wisselingen van de wacht hebben daar nauwelijks invloed op, denkt Amerikakenner Vlam, omdat de president geen normaal besluitvormingsproces hanteert. "Hij wikt en weegt niet, maakt geen plan met voors en tegens, overlegt niet. Trump ziet of hoort iets, op televisie bijvoorbeeld, en dan reageert hij daarop. Hij gaat vaak zijn eigen weg."

Veel hangt dan van de stemming van Trump af en dat maakt de besluitvorming grillig. "Als iedereen wordt weggestuurd die hem weleens tegenspreekt, dan kan dat nog wel wat grilliger worden", verwacht Vlam. "Op deze manier worden zijn eerste impulsen steeds minder goed tegengehouden."

Andersdenkenden

En dat is gevaarlijk, vindt de Groningse hoogleraar Janka Stoker. Want teams met alleen maar ja-knikkers zijn niet de teams die ingewikkelde vraagstukken oplossen. "Dan krijg je namelijk groepsdenken: iedereen is het snel met elkaar eens en ziet belangrijke dingen over het hoofd. Dat is heel gevaarlijk. Als er andersdenkenden in de groep zitten, gebeurt dat minder snel." Overigens zijn niet alle andersdenkenden het Witte Huis uit gewerkt: Trump en zijn stafchef John Kelly bijvoorbeeld zijn het lang niet altijd eens.

Een voordeel van veel gelijkgestemden is wel dat je sneller kan werken; discussie is niet nodig. "Diversiteit in een team betekent niet persé fijn werken, het leidt tot strijd", erkent Stoker. "Maar gezien de complexe opdracht van de Amerikaanse president, heeft hij baat bij tegengas en een ander geluid."