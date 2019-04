Chinese vrouw met usb-stick opgepakt bij buitenverblijf Trump

Een vrouw met twee Chinese paspoorten is zaterdag gearresteerd toen ze onder valse voorwendselen toegang probeerde te krijgen tot Mar-a-Lago, het buitenverblijf van president Trump in Palm Beach in Florida. De president was op dat moment in de buurt, maar zou niet in contact zijn geweest met de vrouw.

De 32-jarige vrouw droeg bij haar aanhouding een harde schijf en usb-stick met kwaadaardige software, een laptop en vier mobiele telefoons. Ze had geen zwemkleding bij zich.

Dat laatste is opvallend, want in rechtbankdocumenten schrijft de openbaar aanklager dat de vrouw juist claimde lid te zijn van de club en van het zwembad gebruik wilde maken. Beveiligers buiten lieten haar vervolgens toe tot het terrein.

Eenmaal binnen veranderde ze haar verhaal. De vrouw zei dat ze deel nam aan een evenement van de niet bestaande "United Nations Chinese American Association". Daarop werd de Secret Service gealarmeerd.

'Charles'

Tijdens het verhoor dat volgde veranderde de vrouw haar verhaal opnieuw. Ze claimde nu op uitnodiging van ene "Charles" van Shanghai naar Mar-a-Lago te zijn gekomen om bij een evenement aanwezig te zijn. Het contact met de man verliep via een chat-app. Hij zou hebben gezegd dat ze moest proberen om met familieleden van Trump te praten over de handelsrelaties tussen de VS en China.

De krant Miami Herald schrijft dat de vrouw mogelijk af is gekomen op twee evenementen die oorspronkelijk stonden gepland voor die dag. Ze werden gepromoot door een Chinese vrouw die woont in de VS en claimt tegen betaling toegang te kunnen regelen tot president Trump. Ze werkte daarbij met een Chinese partner wiens voornaam "Charles" luidt.

De vrouw die is opgepakt bij Mar-a-Lago wordt aangeklaagd voor het afleggen van valse verklaringen aan federale agenten en het illegaal betreden van afgeschermd gebied.