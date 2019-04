Minister van Binnenlandse Veiligheid VS neemt ontslag

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Kirstjen Nielsen is opgestapt. Ze wordt tijdelijk vervangen door de chef van de instantie die verantwoordelijk is voor de bewaking van de Amerikaanse grenzen, Kevin McAleenan, die veel aanzien geniet in het Congres en in het kabinet.

Nielsen heeft uit eigen beweging ontslag genomen. Ze toonde zich altijd loyaal aan president Trump, maar bronnen van persbureau AP zeggen dat ze steeds vaker aanliep tegen weerstand tegen haar beleid van andere departementen en mensen uit Trumps omgeving. Het werd daarom al verwacht dat ze er op den duur de brui aan zou geven, al komt het moment van haar vertrek onverwacht.

De bewaking van de Amerikaanse landsgrenzen, een belangrijk onderdeel van haar portefeuille, is een groot thema voor de regering-Trump. De president heeft beloofd dat hij een einde maakt aan de massale immigratie naar de VS uit Latijns-Amerika, waartoe hij onder meer een omstreden muur wil bouwen aan de grens met Mexico. Vorig jaar vocht hij een zware strijd uit met het Congres om daarvoor geld los te krijgen.

Gezinnen met kinderen

En de druk op de regering neemt toe, want het aantal mensen dat probeert de VS binnen te komen is de afgelopen maanden alleen maar sterk toegenomen. Deze maand alleen al wordt verwacht dat zo'n 100.000 migranten een poging doen om het land te bereiken. Zij worden in de regel opgepakt en teruggestuurd. In de helft van de gevallen gaat het om gezinnen met kinderen.

Nielsen verdedigde in het openbaar altijd de omstreden praktijk dat kinderen in de asielprocedure van hun ouders worden gescheiden, maar ze speelde ook een sleutelrol bij de beƫindiging ervan. Mensen die in de VS willen worden toegelaten moeten nu in Mexico het verloop van hun asielaanvraag afwachten.