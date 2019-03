Wekdienst 27/3: Rutte bezoekt aardbevingsgebied en er komt 737 MAX-nieuws

Wat kun je vandaag verwachten?

Boeing praat de luchtvaartautoriteiten bij over software-updates van het toestel 737 MAX na twee fatale crashes. Twee weken geleden stortte een 737 MAX neer in Ethiopië, met 157 doden tot gevolg. In oktober kwamen bij Indonesië al 189 inzittenden om toen eenzelfde type toestel neerstortte.

Premier Rutte bezoekt de provincie Groningen. Hij loopt onder meer mee met een schade-expert die bevingsschade aan woningen opneemt. Ook bezoekt hij drie bedrijven in de regio.

De rechter doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de Utrechtse vergismoord. Het OM eiste 26 jaar tegen de twee verdachten die volgens de officier van justitie Hakim Changachi doodschoten in een portiek in de wijk Overvecht. Het beoogde doelwit was Khalid H., die in dezelfde flat woonde.

Wat heb je gemist?

Nederland, Australië en Rusland hebben deze maand een eerste gesprek gevoerd over de aansprakelijkheid van Rusland voor de ramp met vlucht MH17. Dat maakten minister Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Australische collega Marise Payne bekend op een persconferentie in Australië.

Vorig jaar stelden Nederland en Australië Rusland aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van de MH17 boven Oost-Oekraïne. Wat er uit het gesprek van eerder deze maand is gekomen, is niet bekend.

Door het neerhalen van vlucht MH17, op 17 juli 2014, kwamen alle 283 passagiers en 15 bemanningsleden om het leven. Onder de slachtoffers waren 196 Nederlanders. Er kwamen 38 Australiërs om.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Banners, borden, dranghekken en vrijwilligers. Het wordt allemaal de komende periode ingezet om toeristen uit de bloemenvelden in de Bollenstreek te houden. Kwekers zijn het zat dat toeristen bloemen kapot trappen als ze de bollenvelden in lopen voor een foto.

"Ze lopen over de velden en springen van pad naar pad. Dat geeft schade, ze vertrappen de tulpen", zegt bloembollenkweker en initiatiefnemer Simon Pennings. Vorig jaar werden er ook al borden geplaatst, maar desondanks had Pennings naar eigen zeggen 10.000 euro schade op een perceel.

Daarom komt er nu een nieuwe campagne. Langs de velden worden banners, borden en dranghekken geplaatst. Op drukke weekenddagen zullen vrijwilligers de toeristen opvangen bij de velden en ze doorverwijzen naar plekken waar ze foto's kunnen maken.