Gemeenteraad Zandvoort geeft unaniem groen licht voor Formule 1

De gemeenteraad van Zandvoort steunt unaniem de komst van de Formule 1 naar de badplaats. De raad is dinsdagavond akkoord gegaan met het voorstel om voor de komende vier jaar vier miljoen euro uit te trekken om het evenement binnen te halen.

Als er in 2020, 2021 en 2022 geen Dutch Grand Prix wordt verreden in Zandvoort, gaat de investering niet door.

Het college wil met de bijdrage onder meer het evenement optimaal bereikbaar maken en activiteiten rondom de Formule 1 mede bekostigen. Het bedrag wordt opgehaald door onder meer de toeristenbelasting te verhogen met 50 cent per overnachting.

Ademen en uitstralen

"Zandvoort gaat Formule 1 ademen en uitstralen. Dit is iets groots en iets moois waar we trots op kunnen zijn", zei verantwoordelijk wethouder Ellen Verheij-de Haas dinsdag. Zandvoort denkt dat de Formula One Managment Group (FOM) zeer binnenkort besluit of de Formule 1 weer naar Nederland komt.

De directie van het circuit streeft ernaar om van de Dutch Grand Prix het duurzaamste race-evenement ter wereld te maken. Omdat Zandvoort daar nog extra op gaat aandringen, ging ook GroenLinks akkoord met de investering. "Hoewel we beseffen dat de Formule 1 nooit echt duurzaam zal zijn."