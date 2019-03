'Nieuw ontlastend bewijs in Deventer moordzaak'

In de Deventer moordzaak is een cd-rom opgedoken met daarop ontlastend bewijsmateriaal voor de veroordeelde fiscalist Ernest Louwes, schrijft de Volkskrant. Vingerafdrukken zijn gewist en er is een nieuwe foto van het slachtoffer met ontlastende bloedvlek. Ook zijn volgens de krant ontlastende verklaringen uit het proces-verbaal verwijderd.

Op de cd-rom staan meer dan 150 foto's en verslagen van het rechercheonderzoek naar de Deventer moordzaak. Die draait om de moord uit 1999 op de 60-jarige weduwe Jacqueline Wittenberg. Louwes werd daarvoor aanvankelijk vrijgesproken, maar in hoger beroep kreeg hij 12 jaar cel.

In 2003 oordeelde de Hoge Raad dat het bewijs rammelde, maar het jaar erna werd Louwes toch weer veroordeeld door het hof op basis van dna-sporen op de blouse van het slachtoffer. Advocaat Geert-Jan Knoops diende in 2013 een herzieningsverzoek in, dat nog altijd niet is afgerond. Louwes kwam in 2009 na het uitzitten van zijn straf vrij.

'Meerdere vingerafdrukken op mes'

Op de cd-rom staat een concept-proces-verbaal over het onderzoek van de recherche uit 1999, schrijft de Volkskrant. Dat "verschilt wezenlijk" van het proces-verbaal dat in het proces werd gebruikt. Er is onder meer een zin verwijderd dat het lemmet van het steekwapen "ongeveer 2 centimeter" was; het wapen dat bij de moord is gebruikt was breder. Ook zou verwijderd zijn dat het wapen "een afgebroken of omgebogen punt had", wat bij het mes dat gebruikt werd niet van toepassing zou zijn geweest.

Ook blijkt uit de foto's die op de cd-rom staan dat er meerdere vingerafdrukken zaten op het gebruikte mes, schrijft de Volkskrant. Dat terwijl de rechercheurs destijds in hun rapport schreven dat er geen vingerafdrukken op zaten.

Verder zou onzorgvuldig zijn omgegaan met de blouse van het slachtoffer, waardoor sporen niet meer betrouwbaar zijn.

"Ik wil het woord opzet niet in de mond nemen", zegt Knoops tegenover de krant. "Maar deze recherchestukken tonen wel aan dat onregelmatigheden in dit politieonderzoek niet incidenteel, maar structureel van aard zijn. Dat werpt toch een heel ander licht op deze zaak."