Deventer moordzaak wordt verfilmd

Twintig jaar na de moord op de weduwe Wittenberg komt er een film over de Deventer moordzaak. Het boek dat Nieuwsuurjournalist Bas Haan publiceerde over de moord vormt de basis voor het script.

De Deventer moordzaak is een van de meest controversiƫle zaken uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. Wittenberg werd in september 1999 omgebracht door verstikking en messteken. De veronderstelde dader is haar belastingadviseur Ernest Louwes. Hij werd door de rechtbank vrijgesproken, maar in hoger beroep alsnog veroordeeld tot twaalf jaar cel. Daarbij waren zijn belgegevens een belangrijk bewijs. Louwes kwam in 2009 vrij nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten en blijft zijn onschuld volhouden.

Louwes, klusjesman?

Rondom de zaak ontstond een publieke discussie of er sprake was van een gerechtelijke dwaling. Opiniepeiler Maurice de Hond was bijvoorbeeld stellig overtuigd van de onschuld van Louwes. Hij wees meerdere keren de klusjesman van de weduwe aan als dader, maar werd daarvoor veroordeeld wegens smaad. Terwijl misdaadjournalist Peter R. de Vries juist betoogde dat Louwes de dader wel was.

De film, die de titel krijgt De Veroordeling, gaat over de zoektocht naar de waarheid van Bas Haan, die ook tal van reportages over de zaak maakte. Volgens de distributeur is het een verhaal over het verdraaien van de feiten, 'trial by media' en hoe fake news ineens als waarheid kan worden beschouwd.

Haan is opgetogen dat zijn boek wordt verfilmd. "Dit verhaal laat zien hoe al ver voor Trump ook hier in Nederland de publieke opinie gevangen kan worden genomen door leugens en hoe de journalistiek daar mee worstelt. Een inzicht dat nu meer dan ooit belangrijk is."