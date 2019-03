Nieuwe campagne moet toeristen uit bollenvelden houden: 'Het wordt steeds erger'

Banners, borden, dranghekken en vrijwilligers. Het wordt allemaal de komende periode ingezet om toeristen uit de bloemenvelden in de Bollenstreek te houden. "Iedereen is van harte welkom, maar we willen dat het voor iedereen een feestje blijft", zegt bloembollenkweker en initiatiefnemer Simon Pennings tegen Omroep West.

Kwekers zijn het al jaren zat dat toeristen bloemen kapot trappen als ze de bollenvelden i in lopen voor een foto. "Ik teel al veertig jaar bollen, maar het wordt eigenlijk steeds erger", zegt Pennings. "Ze lopen over de velden en springen van pad naar pad. Dat geeft schade, ze vertrappen de tulpen."

Even verderop houden vijf toeristen een fotosessie in de velden. Ze lopen dwars door de bloemen heen. "We wisten niet dat het niet mocht. We dachten dat het een soort park was", verontschuldigt een van hen zich. Ze vindt het een goed plan om borden te plaatsen. "Dan weet je het tenminste."

Driehonderd man door een veld

Vorig jaar werden er ook al borden geplaatst in de Bollenstreek om toeristen erop te wijzen dat ze de velden niet in mogen lopen. Desondanks had Penning naar eigen zeggen 10.000 euro schade op een perceel. "Dat kon eigenlijk niet langer meer doorgaan. Ik kreeg ook andere reacties uit de streek. Op sommige plekken liep er driehonderd man door een veld."

Na overleg met de betrokken gemeentes en de toeristische sector kwam de huidige campagne tot stand. Langs de velden worden banners, borden en dranghekken geplaatst. Op drukke weekenddagen zullen vrijwilligers de toeristen opvangen bij de velden en ze doorverwijzen naar plekken waar ze foto's kunnen maken.

"We willen de toeristen graag hebben in onze streek", benadrukt Pennings. De toeristen zorgen voor inkomsten, maar Pennings vindt wel dat het voor iedereen leuk moet blijven.