Nederland en Australië spraken met Rusland over aansprakelijkheid MH17

Nederland, Australië en Rusland hebben deze maand een eerste gesprek gevoerd over de aansprakelijkheid van Rusland voor de ramp met vlucht MH17. Dat is bekendgemaakt in Australië, in een persconferentie van minister Blok van Buitenlandse Zaken met zijn Australische ambtgenoot Marise Payne.

In mei vorig jaar stelden Nederland en Australië Rusland aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van de MH17 boven Oost-Oekraïne. Wat er uit het gesprek van eerder deze maand is gekomen, is niet bekend. Minister Blok wees er in een persconferentie in Australië op dat vertrouwelijkheid in deze fase cruciaal is. Waar het gesprek plaatsvond, is ook niet bekendgemaakt.

In februari werd al duidelijk dat Nederland en Australië diplomatieke contacten hadden aangeknoopt om met Rusland in gesprek te komen. Toen zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken goede hoop te hebben "binnenkort met de Russen om de tafel te gaan".

Het aansprakelijk stellen van Rusland staat los van het strafrechtelijk onderzoek naar de daders, dat wordt uitgevoerd door het Joint Investigation Team (JIT). Het Nederlandse OM en de Nederlandse politie werken daarin samen met collega-diensten van Australië, België, Maleisië en Oekraïne.

Door het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 kwamen alle 283 passagiers en 15 bemanningsleden om het leven. Onder de slachtoffers waren 196 Nederlanders. Er kwamen 38 Australiërs om.

Het JIT kwam tot de conclusie dat de Buk-raket waarmee het vliegtuig werd neergehaald afkomstig was van een installatie van een Russische brigade. Blok zei daarover eerder: "Wij zijn heel helder geweest dat Rusland een heel zwaar militair middel heeft geleverd waardoor 298 onschuldige mensen hun leven hebben verloren."