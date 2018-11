Phishing weer groeiend probleem, oplichters steeds creatiever

Na jaren waarin het aantal phishinggevallen vrijwel altijd daalde, is dit jaar sprake van een kentering en blijkt het onderscheppen van privégegevens, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden, weer een groter probleem. Dat melden de politie en de vier grote banken - ING, ABN Amro, Rabobank en SNS - aan de NOS.

Exacte cijfers zijn volgens de politie lastig te geven. "Phishing wordt soms in verschillende categorieën geregistreerd, waardoor het lastig vergelijken is", aldus een woordvoerder van de politie. "Maar we ervaren wel dat het toeneemt."

Dat blijkt ook uit de fraudecijfers: in de eerste helft van dit jaar werd werd voor 1,56 miljoen euro gefraudeerd. Dat is meer dan in heel 2017, en toen was ook al sprake van een groeiend aantal gevallen. De Nederlandse Vereniging van Banken spreekt dan ook over een sterke toename.

"Momenteel is phishing weer op een relatief hoog niveau", laat een woordvoerder van SNS weten. "We zien dat het makkelijker wordt voor criminelen om phishing-mails uit te sturen." Dat komt onder meer door de opkomst van kant-en-klare phishing-toolkits, die het als het ware het zware werk voor de crimineel doen.