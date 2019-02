Wekdienst 21/2: bisschoppen bespreken misbruik en Kamer in debat over pulsvissers

Goedemorgen! In Rome komen bisschoppen uit de hele wereld bijeen om te praten over kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. En minister Schouten wacht vanochtend een zwaar debat over de Nederlandse pulsvissers.

In de ochtend kan er in het noorden een buitje vallen. In het zuiden blijft het overwegend droog. Daar is ook de zon het vaakst te zien. In de middag wordt het 11 tot 13 graden. De dagen erna zal de zon steeds vaker schijnen en wordt het geleidelijk warmer.