Honderden slimme gebouwen te kraken: 'Installateurs moeten bijleren'

Installateurs moeten bij de aanleg van 'slimme' systemen meer aandacht hebben voor digitale gevaren. Daarvoor pleit Daan Keuper, 'ethisch hacker' van beveiligingsbedrijf Computest. Als dat niet gebeurt kunnen criminelen gebouwen binnenlopen of bijvoorbeeld zien wanneer iemand thuis is.

Hacker Keuper vond wereldwijd tienduizenden huizen, kantoren, hotels en andere gebouwen met onveilige 'slimme' systemen, bijvoorbeeld voor verlichting, zonwering of zelfs de beveiliging.

In Nederland gaat het om ruim 1300 gebouwen, waarvan iedereen zonder al te veel moeite de slimme systemen zou kunnen bedienen. Een halfjaar geleden waren dat er nog 81 minder. "Er zit geen enkele vorm van beveiliging op", zegt Keuper.

Oude standaard

Het gaat om huizen, hotels en kantoren die de zogenoemde KNX-standaard gebruiken. Dat is een industriestandaard voor bediening van slimme huizen die al 24 jaar oud is, en waar nooit beveiliging in is gebouwd.

Hoewel het de standaard is, en er nog steeds apparaten bijkomen met ondersteuning voor KNX, is het dus niet verstandig om 'slimme' KNX-systemen rechtstreeks aan het internet te koppelen. Dat gebeurt echter wel. "Dat gebeurt om een systeem op afstand te kunnen bedienen, maar dat betekent ook dat kwaadwillenden erbij kunnen", aldus Keuper.