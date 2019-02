Hoe een interview van Fox News met Rutger Bregman volledig ontspoort

"Why don't you go fuck yourself! (...) Je bent een idioot. Ik wilde je een podium geven, maar je bent te irritant." Het is de apotheose van een interview door de Amerikaanse Fox News-presentator Tucker Carlson. De 'idioot' in kwestie is de Nederlandse journalist en historicus Rutger Bregman.

Bregman verwierf eind januari wereldfaam met een speech bij het World Economic Forum in Davos. Zijn boodschap: er wordt te weinig gepraat over hoeveel de allerrijksten meebetalen aan de samenleving. "Belasting, belasting, belasting, de rest is bullshit", zei hij onder meer.

Reden genoeg voor het programma Tucker Carlson Tonight, op de conservatieve zender Fox News, om Bregman eens aan de tand te voelen. Dat het vraaggesprek niet ging zoals Carlson had gehoopt, meldde Bregman vorige week al op Twitter. Volgens de Nederlander is het interview om die reden ook niet uitgezonden.