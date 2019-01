Speech over rijken en belasting van Rutger Bregman gaat de wereld over

De speech werd op Twitter tienduizenden keren geretweet. Ook de voormalige Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders plaatste de video op zijn kanaal. Ook internationale media, zoals The Guardian, publiceerden over zijn verhaal.

Volgens Bregman zat het publiek in de zaal niet te wachten op zijn boodschap. "Je moet je voorstellen: Davos is een bijeenkomst voor de rijkste en machtigste mensen", zegt hij. "Bill Gates liep er door de gangen, ik ben Máxima nog tegengekomen: ik had nog nooit zoiets gezien."

Weggestopt

Dat zijn verhaal zo veel aandacht zou krijgen, had de historicus daarom niet verwacht. "Er waren honderden panels tijdens de conferentie: slechts één daarvan ging over belastingontduiking. Die was weggestopt in een klein zaaltje en kreeg weinig aandacht." Na de speech zou de sfeer zelfs wat vijandig zijn. "Zo was de oud-CFO van Yahoo boos dat ik het woord 'bullshit' had gebruikt." In Engelstalige landen is het ongebruikelijk die term te gebruiken in een formele setting.

Maar diezelfde middag al begonnen de positieve reacties binnen te stromen. Ook begonnen mensen de video te retweeten. "En het zijn niet alleen 'linkse gekkies' die zich in de discussie mengen: dit wordt een belangrijk punt voor de Democratische partij", verwacht hij.

"Zo wil de democratische politica Alexandria Ocasio-Cortez een belastingtarief van 70 procent op de allerrijksten gaan heffen, en stelde haar partijgenoot Elizabeth Warren een vermogensbelasting voor voor mensen met een vermogen van meer dan 50 miljoen."

Intussen blijft de aandacht voor Bregmans speech in Davos nog steeds groeien. "Ik werd vandaag wakker met een volle mailbox", lacht hij. "Of ik vandaag de hele dag interviews aan het geven ben? Waarschijnlijk wel, ja."