Justitie VS: extreemrechtse kustwachtofficier wilde bloedbad aanrichten

In Washington is een luitenant van de Amerikaanse kustwacht opgepakt die volgens justitie een aanslag wilde plegen. Op zijn lijstje met mogelijke doelwitten stonden onder anderen de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en de journalist Joe Scarborough.

De man werd afgelopen vrijdag opgepakt. In documenten die door de openbaar aanklager bij de rechtbank zijn ingediend wordt hij een binnenlandse terrorist genoemd die onschuldige mensen wilde vermoorden op een schaal die zelden is vertoond in de VS.

In zijn woning zijn 15 vuurwapens en meer dan 1000 kogels gevonden. Ook zijn er drugs gevonden. De openbaar aanklager stelt dat de verdachte, Cristopher Paul Hasson (49), sinds 2017 het manifest van de Noor Anders Breivik heeft bestudeerd. Die vermoordde in 2011 tientallen mensen, veelal jongeren, in Oslo en op het eiland Utoya.

Biologische aanval

Hasson zocht op internet naar de beste plekken in Washington om Congresleden te treffen. Ook zou hij hebben nagedacht over een biologische aanval en het vergiftigen van voedselvoorraden.

De verdachte hangt al jaren neo-nazistische idee├źn aan. Zijn doel zou "een wit vaderland" zijn. De aanklager wil de zaak verder niet toelichten omdat het om een lopend onderzoek gaat.