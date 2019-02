Nederlandse juf dringt door tot finale beste docent ter wereld

Juf Daisy Mertens is nog in de race om de beste docent ter wereld te worden. De lerares van basisschool De Vuurvogel in Helmond hoort bij de tien finalisten van de Wereld Lerarenprijs.

De prijs is bedoeld voor een uitzonderlijke leraar die een opvallende bijdrage heeft geleverd aan het vak. Mertens en de andere negen kanshebbers werden uit meer dan 10.000 nominaties uit 179 landen gekozen.

In december namen we al een kijkje in de klas bij juf Daisy: