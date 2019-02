Toetsenist van Earth & Fire (en componist van 'Weekend') overleden

Vrijwel elk nummer van Earth & Fire werd in de jaren 70 een grote hit in Nederland, zoals Maybe Tomorrow Maybe Tonight, Love of Life en Thanks for the Love. Maar het allergrootste succes was Weekend, waarmee Earth & Fire in 1979 ook in het buitenland scoorde. In Nederland werd de single meer dan 100.000 keer verkocht.

Muziekstudio

Na dat succes stapte Chris Koerts uit de band om zich te wijden aan zijn studie musicologie. Gerard ging nog door tot 1983, maar de successen uit de jaren 70 werden niet meer geƫvenaard.

De broers kochten een muziekstudio en produceerden muziek voor andere artiesten. Onder de naam Earth and Fire Orchestra maakten Gerard en Chris Koerts nog twee albums: Frames in 1988 en Escape in 1995. Daarnaast schreven ze met Ab Tamboer nummers voor Kinderen voor Kinderen.

De laatste jaren woonden de broers in Frankrijk, waar ze speelden in de band The French Connection. Vandaag overleed Gerard Koerts in een ziekenhuis in Perpignan.