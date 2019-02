Schouten wacht zwaar pulsvisdebat in Kamer

Ze probeerde te redden wat er te redden viel voor de Nederlandse pulsvissers, maar na een jaar onderhandelen in Brussel staat minister Schouten van Landbouw en Visserij vanochtend met vrijwel lege handen in de Tweede Kamer. De juridische uitwerking van het EU-akkoord dat vorige week werd gesloten, bevestigt dat er weinig hoop is voor Nederlandse pulsvissers.

De teksten zijn nog vertrouwelijk, maar in handen van de NOS. Slechts 10 tot 15 Nederlandse vissers kunnen tot 2021 blijven vissen met het pulstuig. De rest moet nog dit jaar z'n pulsvisvergunning inleveren. Minister Schouten wilde afgelopen dinsdag nog niet reageren op soortgelijke berichten van de NOS, omdat er nog geen "vastgestelde teksten van het politieke akkoord" beschikbaar waren.

De teksten die nu zijn gelekt, zijn nog steeds niet officieel vastgesteld, maar betrokkenen voorzien dat er niets meer aan zal veranderen. Schouten zal daarom tijdens het Kamerdebat onder grote druk staan om meer duidelijkheid te geven aan de 84 schepen die een pulsvisvergunning hebben. Wanneer moeten zij hun vergunning inleveren?

'Juridische interpretatie'

Nog ingewikkelder wordt het voor haar om uit te leggen waarom ze vorige week nog dacht dat er "voor een groot deel van de Nederlandse schepen" een overgangsregeling zou komen. Haar ChristenUnie-partijgenoot en Europarlementariƫr Peter van Dalen sprak zelfs over 42 schepen die daaronder zouden vallen. Dat heeft 42 bedrijven en hun personeel hoop gegeven, die waarschijnlijk vals blijkt te zijn.

Onderhandelaar Van Dalen, die in nauw contact stond met Schouten, stelt tot nu toe dat het een kwestie is van juridische interpretatie of er 42 of slechts 15 schepen onder de overgangsregeling vallen, maar dat wordt door juristen met wie de NOS sprak en door ambtenaren in Brussel ontkend.

'Alleen in Nederland verwarring'

"Verwarring over het akkoord is er alleen in Nederland," zegt een ambtenaar van de Europese Commissie. In het akkoord staat duidelijk dat maximaal 5% van de vloot van een land mag blijven pulsvissen. Hoe Nederland daar 42 schepen, of bijna 20% van weet te maken, is hem een raadsel.

De kwestie is extra pijnlijk voor Schouten omdat de minister, net als haar partij, populair is in visserskringen. Toen vorige week bleek dat er aan een pulsvisverbod niet te ontkomen was, werd de schuld daarvoor door veel vissers bij premier Rutte gelegd, niet bij Schouten. Het is de vraag of dat zo blijft.

Als het Europees Parlement eind maart instemt met het akkoord zoals het er nu ligt, moet de moeilijkste periode voor minister Schouten nog komen. Zij zal moeten beslissen welke schepen nog dit jaar hun vergunning moeten inleveren en welke tien tot vijftien nog twee jaar met de puls mogen doorvaren. Dat zal de vissersbedrijven die aan de verkeerde kant van de streep staan veel geld gaan kosten. Een moeilijke taak voor een minister die juist zo naast de visserssector staat.