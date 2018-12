Wekdienst 5/12: afscheid Bush en valt het Belgische kabinet?

In het noordoosten is het vanochtend nog koud en kan de zon even schijnen. In het zuiden begint de dag bewolkt, maar is het iets minder koud. Later op de dag verspreidt die bewolking zich over het hele land en kan het ook gaan regenen. Het wordt 6 graden in Groningen en 10 graden in Zeeland. Vanavond loopt de temperatuur iets verder op.