'Godsbrief' van Einstein brengt 2,6 miljoen op

Een handgeschreven brief van Albert Einstein met zijn visie op religie heeft op een veiling in New York bijna 2,6 miljoen euro opgebracht. Dat is twee keer zoveel als wat veilinghuis Christie's had verwacht.

De zogeheten 'godsbrief' werd geschreven in 1954, een jaar voor Einsteins dood. De toen 74-jarige natuurkundige schreef de brief naar de Duitse filosoof Eric Gutkind. Het schrijven van anderhalve pagina wordt gezien als een belangrijk document in het debat over wetenschap en religie.

'Eerbiedwaardig, maar primitief'

In het Duits, zijn moedertaal, rekent Einstein af met het geloven in God. Zo schrijft hij over de Bijbel: "Het woord 'God' is voor mij niets meer dan een weergave en gevolg van menselijke zwakheden. De Bijbel is een collectie van eerbiedwaardige maar primitieve verhalen."