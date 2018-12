Vier mannen in VS vervolgd vanwege Panama Papers

In de VS zijn vier mannen aangeklaagd voor belastingontduiking en fraude, naar aanleiding van het schandaal rond de Panama Papers. Volgens het Openbaar Ministerie was het viertal betrokken bij "jarenlange criminele operaties van Mossack Fonseca".

Mossack Fonseca was het bedrijf dat centraal stond in het schandaal rond de Panama Papers, miljoenen documenten die in 2016 lekten. De juridische en zakelijk dienstverlener hielp jarenlang duizenden bedrijven en personen om geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Begin dit jaar werd het bedrijf opgeheven.

Voortvluchtig

De vier mannen werkten voor het bedrijf of hadden er nauwe banden mee, zegt het Amerikaanse OM. Het gaat om Duitsers van 54 en 81, een Amerikaan van 74 en een 50-jarige Panamees. Drie van de vier verdachten zijn gearresteerd. De Panamees is voortvluchtig.

"De verdachten gingen heel ver om de Amerikaanse belastingwetten te omzeilen", zegt de Amerikaanse aanklager. "Opdat ze hun rijkdom en die van hun klanten konden veiligstellen."

In verschillende landen lopen onderzoeken naar aanleiding van de onthullingen over Mossack Fonseca. Vorige week nog vielen politie en justitie het hoofdkantoor van de Deutsche Bank in Frankfurt binnen.