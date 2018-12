Aanklager Mueller: Flynn heeft goed geholpen en verdient weinig straf

Michael Flynn, de voormalig nationale veiligheidsadviseur van president Trump, verdient geen of een milde gevangenisstraf vanwege zijn hulp aan het Rusland-onderzoek. Dat schrijft het team van speciaal aanklager Robert Mueller aan de rechtbank in Washington DC.

Flynn heeft "aanzienlijke hulp" gegeven in een reeks lopende onderzoeken, stelt het Mueller-team in een vrijgegeven rechtbankdocument. Veel details daarin zijn zwart gemaakt, om de nog lopende zaken niet in gevaar te brengen. Daardoor blijven exacte details over Flynns verklaringen grotendeels onbekend.

Wel is te lezen dat hij afgelopen maanden negentien keer is gehoord. En dat hij "informatie uit eerste hand" heeft verstrekt over "interacties tussen het overgangsteam (van Donald Trump, red.) en Russische regeringsofficials".

'Substantiële ontwikkeling in Mueller-onderzoek'

"Hoewel veel vragen nog onbeantwoord blijven, is dit een substantiële ontwikkeling in het onderzoek van Mueller", zegt correspondent Wouter Zwart. "Michael Flynn was maar 24 dagen nationale veiligheidsadviseur, maar daarvoor speelde hij een belangrijke rol in de Trump-verkiezingscampagne."

Flynn is het enige lid van de regering-Trump dat is aangeklaagd voor contacten met Russische functionarissen. "Zijn uitgebreide medewerking is van groot belang om te achterhalen wat er allemaal is gebeurd tijdens en na die roerige presidentsverkiezingen van 2016."

Flynn moet op 18 december terechtstaan voor liegen tegen de FBI over zijn ontmoetingen eind 2016 met de toenmalige Russische ambassadeur in Washington. Flynn heeft dat een jaar geleden bekend en zei daarna mee te willen werken aan het Rusland-onderzoek van Mueller.