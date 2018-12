Laatste zeven stoplichten tussen Amsterdam en Berlijn verdwijnen

Het is een doorn in het oog van alle Nederlanders die weleens met de auto naar Berlijn of verder naar het oosten gaan: de Baustelle bij Bad Oeynhausen. Al meer dan tien jaar wordt bij die stad gewerkt aan een rondweg, die de A2 naar Berlijn en de A30 richting Nederland met elkaar verbindt. Donderdag wordt het nieuwe stuk snelweg officieel geopend.

Met de rondweg wordt een belangrijk gat in de verbinding tussen oost en west gedicht, zegt Sven Johanning van de wegenbouwdienst van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. "Je kunt nu zonder stoplichten van Amsterdam naar Berlijn rijden."

Nu rijdt al het verkeer nog dwars door de stad: zo'n 50.000 auto's en vrachtwagens per dag. Met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar vaak ook stapvoets of in een lange file. "Niet te doen", vertelt bewoonster Julia Kienitz. "Het is vies, ongezellig. We zijn niet meer anders gewend, maar eigenlijk is het waanzin."

Hoe komt het dat er in Duitsland zoveel aan de weg wordt gewerkt? Correspondent Kees van Dam legt het uit: