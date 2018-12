'Nederlandse banken en bedrijven betrokken bij Russisch witwasschandaal'

Wat is de Magnitski-zaak?

Sergei Magnitski was een Russische advocaat die werkte voor Browder. Hij stierf in 2009 in een Russische cel nadat hij in dat land een grote belastingfraude aan het licht had gebracht waar politiemensen en belastingambtenaren bij betrokken waren.

Browder, een fel tegenstander van president Poetin, leidt sinds de dood van de advocaat een zoektocht naar de verdwenen miljoenen. Vorige maand werd bekend dat Browder door Russische aanklagers wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van Magnitski.