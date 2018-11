Farmaceuten geven maar paar ziekten in arme landen topprioriteit

Farmaceut Gilead heeft elf Indiase farmaceuten licenties verleend om van twee van die drie pillen een veel goedkopere, merkloze versie te maken die naar 105 landen gaan.

En Johnson & Johnson heeft een kauwtablet op de markt gebracht tegen worminfecties. Naar schatting 800 miljoen mensen hebben zo'n infectie. De farmaceut heeft beloofd tot 2020 elk jaar 200 miljoen doses gratis ter beschikking te stellen.

Prijzen

De bedrijven worden door de onderzoekers - die onder meer gefinancierd worden door de Nederlandse en Britse overheid en de Bill & Melinda Gates Foundation- beoordeeld op zeven punten. Daarbij gaat het om onderzoek en ontwikkeling van middelen, om het verstrekken van goedkope licenties aan ontwikkelingslanden voor de productie van medicijnen, en ook om donatieprogramma's.

Verder kijken de onderzoekers naar het prijsbeleid van de farmaceuten. Houden die bij het bepalen van hun prijzen rekening met de portemonnee van mensen in arme landen? Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven dat op papier wel doen, maar in de praktijk niet.

Meestal gaat het dan om commercieel heel interessante, grote opkomende markten, zoals China en Brazilië.

Kanker

De index kijkt dit jaar voor het eerst ook naar de toegankelijkheid van kankermedicijnen en diagnostische tests voor kanker. De meeste farmaceuten die zijn beoordeeld, brengen een of meer van de 72 producten op de markt die door de WHO als essentieel worden beschouwd. Novartis is hier koploper. Vaak hebben de bedrijven een prijsbeleid voor landen met lage of middeninkomens, maar dat beleid wordt maar in gemiddeld vijf landen toegepast. Van de mensen die jaarlijks sterven aan de gevolgen van kanker woont twee derde in ontwikkelingslanden.

Voor producten die nog in ontwikkeling zijn wordt weinig nagedacht over hoe ze beschikbaar kunnen komen voor mensen in arme landen. Bij infectieziekten is voor middelen waarvan de ontwikkeling vergevorderd is in meer dan de helft van gevallen een plan om de medicijnen toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen. Bij kanker gebeurt dat maar in vijf procent van alle gevallen.