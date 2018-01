Goede antiresistentie-maatregelen farmaceut moet concurrent inspireren

Praktijkvoorbeeld

Dat de ontwikkeling van nieuwe antibiotica langzaam gaat, toont Bedaquiline wel aan. Het is het enige nieuwe middel tegen tuberculose dat in bijna 40 jaar tijd beschikbaar is gekomen. Het is uitsluitend bedoeld voor patiënten met multidrug-resistant of extensively drug-resistant tuberculose (MDR-TB of XTR-TB). Fabrikant Johnson & Johnson heeft programma's opgezet die er voor moeten zorgen dat alleen patiënten met de juiste indicatie dit middel krijgen en dat het ook in arme landen beschikbaar komt.

Dat laatste gebeurt via prijsbeleid waarbij rekening wordt gehouden met het inkomen per hoofd van de bevolking per land waar het middel op de markt komt. Dat is intussen gebeurd in 23 arme landen. Donaties van het StopTB Partnership zorgen voor financiering. Johnson & Johnson werkt nauw samen met medisch specialisten en apothekers om het middel bij de juiste patiënten te krijgen. De farmaceut geeft ook trainingen aan artsen en verpleegkundigen over resistentie tegen medicijnen tegen infectieziekten en volgt het ontstaan van resistentie tegen bedaquiline.

Nederland

Er zijn in Nederland twee tbc-centra: Dekkerswald in Nijmegen en Beatrixoord in het Groningse Haren. "Wij geven een enkele keer bedaquiline aan patiënten met een (zeer) resistente vorm van tbc", zegt longarts en tuberculose-specialist Wiel de Lange van Beatrixoord. "Altijd samen met andere middelen. Het is Nederland een duur middel. Een kuur van zes maanden kost circa 25.000 euro. Johnson & Johnson heeft inderdaad beleid om het middel ook in armere landen toegankelijk te maken. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld kost het ongeveer een tiende van wat het hier kost."

De Lange: "Tuberculose is een echte armoede-ziekte. Johnson & Johnson laat zien dat je een gedifferentieerd prijsbeleid kunt voeren dat daar rekening mee houdt. Wereldwijd krijgen jaarlijks zo'n tien miljoen mensen tbc. Anderhalf à twee miljoen patiënten sterven eraan, terwijl de ziekte behandelbaar is. In Nederland zijn er elk jaar zo'n 800 tot 900 gevallen."

In vijftig jaar zijn er twee middelen bij gekomen tegen tuberculose en tussen bedaquiline en dat andere middel zit bijna 40 jaar. "Dat heeft ermee te maken dat het een armoede-ziekte is. En ook dat men dacht het komt wel goed met die ziekte. Tegen hiv zijn in kortere tijd zo'n 30 middelen beschikbaar gekomen."