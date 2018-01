'Industrie moet meer doen voor beschikbaar houden werkzame antibiotica'

De Britse regering stelde in 2014 een commissie in onder leiding van de econoom Jim O'Neill. In een rapport becijferde die commissie dat er nu jaarlijks 700.000 doden vallen door infecties veroorzaakt door bacteriën die ongevoelig zijn geworden voor antibiotica. In 2050 zouden er bij ongewijzigd beleid 10 miljoen mensen per jaar sterven aan dit soort infecties. De kosten daarvan zijn gigantisch. O'Neill en zijn mede-onderzoekers schatten die op zo'n 80.000 miljard euro per jaar. Ze voorspellen een daling van het bruto nationaal product van tussen de 2 en 3,5 procent.