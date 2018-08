Meer ebola-gevallen in Oost-Congo, waar nieuwe behandeling wordt toegepast

Het ministerie schrijft dat een man uit Ituri die aan ebola is overleden, in Noord-Kivu is geweest voor de behandeling van hartproblemen. Hij ging terug naar huis en overleed iets later in Ituri. Tests wezen uit dat hij met ebola besmet was.

Antilichamen

Congo is begonnen met een nieuwe ebola-behandeling, met de naam Mab 114, die is ontwikkeld in de VS. Daarbij worden antilichamen gebruikt van iemand die in 1995 in het westen van Congo de ebola-uitbraak overleefde.

In 2014 stierven in Congo 42 mensen door ebola. In Guinee, Sierra Leone en Liberia kwamen 11.300 mensen om het leven.