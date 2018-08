Nieuwe uitbraak van ebola in Congo

Ruim een week nadat de vorige ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo was afgelopen, is het dodelijke virus er opnieuw opgedoken.

In het noordoosten van het land zijn vier nieuwe besmettingen vastgesteld, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Niets wijst op een verband met de vorige uitbraak.

De gouverneur van de provincie Noord-Kivu, waar het virus is geconstateerd, roept op Twitter op tot kalmte en voorzichtigheid.

Doden bij vorige uitbraak

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldde op 24 juli dat de ebola-uitbraak in Congo officieel voorbij was. Er waren 42 dagen geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

Bij die uitbraak, die in april begon in het noordwesten, werden 38 mensen ziek; 33 van hen kwamen om het leven. In totaal kregen 33.000 mensen die in contact waren geweest met ebolapatiƫnten een experimenteel vaccin toegediend.

De Democratische Republiek Congo heeft de afgelopen jaren meerdere ebola-uitbraken meegemaakt.