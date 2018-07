Ebola-uitbraak Congo is voorbij

De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is voorbij, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De afgelopen 42 dagen zijn er geen nieuwe besmettingen geconstateerd.

Sinds het begin van de uitbraak in april raakten 38 mensen besmet met het virus; 29 van hen overleefden dat niet. Ook waren er nog 15 gevallen waarin waarschijnlijk ook sprake was van ebola, maar waarin de ziekte niet kon worden vastgesteld.

Experimenteel vaccin

Nadat de eerste gevallen van ebola waren ontdekt in het noordwesten van Congo nam de WHO snel maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Zo kregen 33.000 mensen die in contact waren geweest met een ebolapatiënt, zoals artsen en verplegend personeel, een experimenteel vaccin toegediend.

De ziekte bereikte wel Mbandaka, een stad met 1,2 miljoen inwoners, maar heeft zich daarvandaan niet snel meer verspreid. Eind mei meldde de WHO al dat het aantal besmettingen niet langer explosief steeg.

