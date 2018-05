WHO voorzichtig positief over indammen ebola in Congo

De Wereldgezondheidsorganisatie is "voorzichtig positief" over het indammen van de ebola-uitbraak in Congo. "De afgelopen week is er geen explosieve stijging geweest in het aantal besmettingsgevallen", zegt de verantwoordelijke functionaris Peter Salama.

Tot nu toe zijn er 25 mensen overleden aan de gevolgen van ebola en zijn er tientallen besmettingen vastgelegd. In de Congolese stad Mbandaka werd binnen enkele dagen een grote campagne opgestart nadat vier mensen ziek werden. Bijna alle mensen die in contact zijn geweest met besmette personen zijn daar getraceerd en ingeënt. "Dankzij dit snelle ingrijpen is erger voorkomen", meent Salama.

Hoge vaccinatiegraad

Er is meer positief nieuws: "Waar bij vorige uitbraken vooral angst was als de artsen kwamen, is er nu hoop," zegt dokter Ryan, die voor de WHO dorpen bezoekt. "Mensen vragen nu zelf om de vaccinaties. En als we die hebben, laat 90 procent van de mensen zich vaccineren. Dat is een uitzonderlijk hoog gemiddelde."