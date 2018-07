Onderzoekers 'realistisch optimistisch' over nieuw hiv-vaccin

In het onderzoek dat in The Lancet wordt beschreven, zijn zeven verschillende varianten van het vaccin getest. Bij de studie kregen 393 gezonde vrijwilligers in twaalf klinieken in de Verenigde Staten, Thailand, Zuid-Afrika en het oosten van Afrika twee keer een bepaalde variant van het vaccin ingespoten. Daarna kregen ze nog twee keer een booster, een extra dosis van het vaccin. Bij alle deelnemers aan de studie liet het eigen immuunsysteem een sterke afweerreactie zien.

Testen in Afrika

Een van die zeven varianten gaf de sterkste afweerreactie bij mensen. Bovendien beschermde diezelfde variant van het vaccin resusapen in twee derde van de gevallen tegen een virus, dat vergelijkbaar is met hiv. Dit vaccin wordt nu verder getest. Dat gebeurt in het zuiden van Afrika.

In Zuid-Afrika, Zimbabwe en Malawi zijn al deelnemers geworven. In Zambia is toestemming verkregen voor het onderzoek en in Mozambique loopt die procedure nog. De onderzoekers willen dat in totaal 2600 vrouwen tussen de 18 en 35 jaar gaan deelnemen aan de studie. Het gaat om vrouwen met een verhoogd risico om hiv overgedragen te krijgen. Doel van het onderzoek is om te kijken of het vaccin tot minder hiv-infecties leidt bij de vrouwen. De studie duurt minstens een jaar of drie.

"We doen dat in zuidelijk Afrika om dat daar het risico om hiv op te lopen veel hoger is dan op veel andere plekken", zegt Schuitemaker. "Dat maakt het mogelijk om daar een studie te doen om te kijken of ons vaccin daadwerkelijk beschermt tegen hiv-infecties."